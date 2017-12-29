Названа причина наезда автобуса на остановку общественного транспорта в Москве - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Причиной аварии с автобусом на северо-западе Москвы, по предварительным данным, стало то, что водитель не справился с управлением. Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил представитель московского главка полиции Юрий Титов.

"Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта", - сказал Титов.

По его словам, в результате ДТП погибших нет, по предварительной информации пострадали три человека.

На месте ДТП работает полиция и сотрудники экстренных служб.

*** 11:10

Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в Москве, погибли два человека. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

На место происшествия выехали полицейские.