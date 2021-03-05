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Названа предварительная причина крушения вертолета в Турции

Названа предварительная причина крушения вертолета в Турции Крушение военного вертолета на востоке Турции произошло из-за внезапно ухудшившихся погодных условий
В регионе
5 марта 2021 г. 03:00
Названа предварительная причина крушения вертолета в Турции

Крушение военного вертолета на востоке Турции произошло из-за внезапно ухудшившихся погодных условий.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

"По предварительным данным и показаниям очевидцев, крушение вертолета произошло из-за внезапно ухудшившейся погоды", - сказал он.

Министр сообщил, что по факту будет начато расследование.

"Точная причина происшествия будет определена после детального изучения", - добавил Акар.

Глава ведомства отметил, что с первых минут трагедии соответствующие госучреждения мобилизовали все силы на поисково-спасательные работы, эвакуацию тел погибших и раненых.

Ранее сообщалось, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отправился в район крушения военного вертолета на востоке Турции.

Главу ведомства сопровождают начальник генерального штаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками Умит Дюндар.

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