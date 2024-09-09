Названа предварительная причина крушения самолета-амфибии "Алекс-251"

Отказ агрегатов самолета считается наиболее вероятной версией крушения самолета-амфибии "Алекс-251" в Подмосковье.

Отказ агрегатов самолета считается наиболее вероятной версией крушения самолета-амфибии "Алекс-251" в Подмосковье.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Наиболее вероятная версия - отказ систем самолета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, этот самолет является единственным экземпляром с бортовым номером RA1240G. "Именно эта машина и потерпела крушение", - пояснил он.

Собеседник также отметил, что самолетом управлял опытный летчик, и так как самолет упал сразу после взлета, ошибка пилотирования маловероятна.

Напомним, что самолет-амфибия "Алекс-251" разбился 9 сентября под подмосковной Рузой. В результате ЧП оба пилота погибли. На земле жертв и разрушений нет. Самолет принадлежал аэроклубу "Ватулино" и упал рядом с аэродромом.