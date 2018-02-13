Названа предварительная причина крушения российского самолета

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета Ан‑148 в Подмосковье назвала предварительную причину крушения после расшифровки данных бортового параметрического самописца, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полёте могли стать неверные данные о скорости полёта на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемника полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева", - говорится в сообщении.

Напомним, что самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва - Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

Среди пассажиров - один гражданин Азербайджана Намиг Гахраманов.