Названа доля AZAL на грузинском рынке

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) вошло в 2023 году в пятерку компаний по количеству пассажироперевозок на грузинском рынке.
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Абсолютный лидер на рынке — венгерская Wizz Air, на втором месте с солидным отрывом следует Turkish Airlines, замыкает первую тройку турецкий лоукостер Pegasus.
Первая десятка авиакомпаний, работающих в Грузии / доля на рынке и число пассажиров, перевезенных в 2023 году:
- Wizz Air (Венгрия) – 21% (1 270 737 пассажиров):
- Turkish Airlines – 11% (627 078 пассажиров):
- Pegasus (Турция) – 7% (423 655 пассажиров):
- Georgian Airways – 5% (326 873 пассажира):
- AZAL – 5% (324 044 пассажира):
- Fly Dubai (ОАЭ) – 4% (218 433 пассажира):
- El Al Israel – 3% (202 469 пассажиров):
- "Белавиа" (Беларусь) – 3% (184 117 пассажиров):
- Israir (Израиль) – 3% (182 941 пассажир):
- Air Arabia (ОАЭ) – 3% (155 303 пассажира).