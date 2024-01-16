О нас

Названа доля AZAL на грузинском рынке

Названа доля AZAL на грузинском рынке ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) вошло в 2023 году в пятерку компаний по количеству пассажироперевозок на грузинском рынке.
В регионе
16 января 2024 г. 22:26
Названа доля AZAL на грузинском рынке

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) вошло в 2023 году в пятерку компаний по количеству пассажироперевозок на грузинском рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, за отчетный период азербайджанская авиакомпания перевезла 324 044 пассажира.

Абсолютный лидер на рынке — венгерская Wizz Air, на втором месте с солидным отрывом следует Turkish Airlines, замыкает первую тройку турецкий лоукостер Pegasus.

Первая десятка авиакомпаний, работающих в Грузии / доля на рынке и число пассажиров, перевезенных в 2023 году:

  • Wizz Air (Венгрия) – 21% (1 270 737 пассажиров):
  • Turkish Airlines – 11% (627 078 пассажиров):
  • Pegasus (Турция) – 7% (423 655 пассажиров):
  • Georgian Airways – 5% (326 873 пассажира):
  • AZAL – 5% (324 044 пассажира):
  • Fly Dubai (ОАЭ) – 4% (218 433 пассажира):
  • El Al Israel – 3% (202 469 пассажиров):
  • "Белавиа" (Беларусь) – 3% (184 117 пассажиров):
  • Israir (Израиль) – 3% (182 941 пассажир):
  • Air Arabia (ОАЭ) – 3% (155 303 пассажира).
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AZAL-ın Gürcüstan bazarındakı payı açıqlanıb

Самое важное

Ильхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
ФотоИльхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
16 января 2024 г. 20:05
В Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
ФотоВ Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
16 января 2024 г. 19:56
Президент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр ASAN xidmət
ФотоПрезидент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр "ASAN xidmət"
16 января 2024 г. 18:46
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
16 января 2024 г. 18:16
Президент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
15 января 2024 г. 12:05
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов
15 января 2024 г. 09:40
Создан Организационный комитет по COP29
Создан Организационный комитет по COP29
13 января 2024 г. 14:57
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать Выборами победы
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы"
12 января 2024 г. 11:17
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi