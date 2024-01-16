Названа доля AZAL на грузинском рынке

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) вошло в 2023 году в пятерку компаний по количеству пассажироперевозок на грузинском рынке.

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) вошло в 2023 году в пятерку компаний по количеству пассажироперевозок на грузинском рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, за отчетный период азербайджанская авиакомпания перевезла 324 044 пассажира.

Абсолютный лидер на рынке — венгерская Wizz Air, на втором месте с солидным отрывом следует Turkish Airlines, замыкает первую тройку турецкий лоукостер Pegasus.

Первая десятка авиакомпаний, работающих в Грузии / доля на рынке и число пассажиров, перевезенных в 2023 году: