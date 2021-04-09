Названа дата визита президента Украины в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля совершит рабочий визит в Турцию.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля совершит рабочий визит в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, информацию распространило Министерство иностранных дел Турции.

Украинский лидер в рамках 9-го заседания Украинско-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня обсудит оборонный сектор, договор о свободной торговле и вопросы туризма.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет Владимира Зеленского.

Президент Турции 8 февраля 2020 года посетил Киев для участия в 8-м заседании Украинско-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня.