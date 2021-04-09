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Названа дата визита президента Украины в Турцию

Названа дата визита президента Украины в Турцию Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля совершит рабочий визит в Турцию.
В регионе
9 апреля 2021 г. 17:35
Названа дата визита президента Украины в Турцию
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Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля совершит рабочий визит в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, информацию распространило Министерство иностранных дел Турции.

Украинский лидер в рамках 9-го заседания Украинско-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня обсудит оборонный сектор, договор о свободной торговле и вопросы туризма.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет Владимира Зеленского.

Президент Турции 8 февраля 2020 года посетил Киев для участия в 8-м заседании Украинско-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

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Версия на английском языке Ukrainian president set to visit Turkey
Версия на азербайджанском языке Ukrayna prezidentinin Türkiyəyə səfərinin tarixi açıqlanıb

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