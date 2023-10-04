Названа дата решения Конституционного суда Грузии по вопросу импичмента президента

Конституционный суд (КС) Грузии должен направить в законодательный орган заключение по вопросу импичмента президента Саломе Зурабишвили не позже 14 октября.

Конституционный суд (КС) Грузии должен направить в законодательный орган заключение по вопросу импичмента президента Саломе Зурабишвили не позже 14 октября.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила судья КС Ирина Имерлишвили.

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 12 сентября внесла в КС конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президента. Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента уже второй день проходит в Конституционном суде.

"Парламент направил представление в Конституционный суд 12 сентября, а суд зарегистрировал его 14 сентября. Следовательно, крайний срок – 14 октября, когда суд должен направить заключение в парламент", - заявила Имерлишвили.

Правящая партия запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.