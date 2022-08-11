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Названа дата "референдума" о присоединении части Запорожской области к РФ

Названа дата "референдума" о присоединении части Запорожской области к РФ Голосование по присоединению к России части Запорожской области состоится 11 сентября.
В регионе
11 августа 2022 г. 15:16
Названа дата референдума о присоединении части Запорожской области к РФ

Голосование по присоединению к России части Запорожской области состоится 11 сентября.

Как передает Report, об этом заявил начальник непризнанной военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий, общаясь с местными жителями.

По словам Балицкого, голосование планируется провести "как положено: с кабинками, урнами, которые будут носить по домам для тех категорий граждан, кто не может прийти очно". Онлайн-формат Балицкий назвал маловероятным из-за угрозы кибератак. По его словам, хотя регион пока "де-юре" не относится к РФ, но местные "власти" этого бы очень хотели. О позиции местных жителей он ничего не сказал.

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