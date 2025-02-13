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Названа дата проведения Третьего Каспийского экономического форума в Тегеране

Названа дата проведения Третьего Каспийского экономического форума в Тегеране В столице Ирана Тегеране 17-18 февраля пройдет Третий Каспийский экономический форум.
В регионе
13 февраля 2025 г. 13:55
Названа дата проведения Третьего Каспийского экономического форума в Тегеране

В столице Ирана Тегеране 17-18 февраля пройдет Третий Каспийский экономический форум.

Как сообщает Report со ссылкой на Eghtesad News, об этом заявил гендиректор центральноазиатского управления Организации развития торговли Ирана Акбар Гудари.

По его словам, встреча пройдет с участием премьер-министров и министров Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, России и Ирана.

Гудари подчеркнул, что на форуме будут обсуждаться вопросы экономического, торгового, научно-технического сотрудничества, здравоохранения, энергетики, финансов, туризма, увеличения инвестиций в зоны свободной торговли, достижения в области логистики Каспийского моря.

Он отметил, что на форуме ожидается подписание итоговой декларации.

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Версия на азербайджанском языке Tehranda keçiriləcək Üçüncü Xəzər İqtisadi Forumun tarixi açıqlanıb

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