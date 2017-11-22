Названа дата передачи Россией Турции зенитно-ракетного комплекса С-400

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "В 2019 году Россия передаст Турции зенитно-ракетный комплекс С-400".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом, выступая в парламенте, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Министр также коснулся проводимых в Вооруженных силах операций против террористической организации FETÖ. Он отметил, что из рядов ВС отстранили 8 570 членов FETÖ: "150 из них генералы, а 4 630 - офицеры различных чинов".