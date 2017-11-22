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    Названа дата передачи Россией Турции зенитно-ракетного комплекса С-400

    Министр обороны Турции заявил, что доставка комплекса в Турцию предусмотрена в 2019 году

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "В 2019 году Россия передаст Турции зенитно-ракетный комплекс С-400".

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом, выступая в парламенте, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

    Министр также коснулся проводимых в Вооруженных силах операций против террористической организации FETÖ. Он отметил, что из рядов ВС отстранили 8 570 членов FETÖ: "150 из них генералы, а 4 630 - офицеры различных чинов". 

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