Названа дата передачи Россией Турции зенитно-ракетного комплекса С-400

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "В 2019 году Россия передаст Турции зенитно-ракетный комплекс С-400".
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом, выступая в парламенте, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.
Министр также коснулся проводимых в Вооруженных силах операций против террористической организации FETÖ. Он отметил, что из рядов ВС отстранили 8 570 членов FETÖ: "150 из них генералы, а 4 630 - офицеры различных чинов".
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости