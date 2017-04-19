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    Названа дата официального визита президента Турции в США

    В рамках визита Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом США Дональдом Трампом

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В конце мая этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в США.

    Как передает Report со ссылкой на Haberler, визит осуществится до месяца Рамазан и предстоящей 24-25 мая в Брюсселе встречи в верхах НАТО.

    Согласно информации, в рамках визита Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом США Дональдом Трампом.

    В информации говорится, что предположительно, во время визита обсудят вопросы развития двусторонних связей, ситуацию в регионе, и в частности в Сирии. 

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