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Названа дата очередного заседания азербайджано-грузинской межправкомиссии

Названа дата очередного заседания азербайджано-грузинской межправкомиссии Параллельно с заседанием комиссии будет организован грузино-азербайджанский бизнес-форум
В регионе
8 мая 2021 г. 11:16
Названа дата очередного заседания азербайджано-грузинской межправкомиссии

"Очередное заседание грузино-азербайджанской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества запланировано на осень этого года в Баку".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе в интервью местной прессе.

По его словам, этот вопрос обсуждался в рамках официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан: "Заседание запланировано на сентябрь. На заседании планируется обсуждение ряда важных вопросов".

Посол отметил, что заседание придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию экономических связей между двумя странами, увеличению объема торгового оборота, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

По словам З.Патарадзе, параллельно с заседанием комиссии будет организован грузино-азербайджанский бизнес-форум: "Азербайджан посетят представители компаний, работающих в различных секторах бизнеса Грузии. Они проведут в Баку двусторонние встречи, а также смогут получить подробную информацию о бизнес-среде в Азербайджане".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Gürcüstan Hökumətlərarası Komissiyasının iclasının vaxtı açıqlanıb

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