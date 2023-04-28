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Названа дата голосования для граждан Турции, проживающих в Грузии

Названа дата голосования для граждан Турции, проживающих в Грузии Граждане Турции, проживающие в Грузии, смогут проголосовать на всеобщих выборах 7-9 мая.
В регионе
28 апреля 2023 г. 10:51
Названа дата голосования для граждан Турции, проживающих в Грузии

Граждане Турции, проживающие в Грузии, смогут проголосовать на всеобщих выборах 7-9 мая.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщило посольство Турецкой Республики в Тбилиси.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Процесс голосования на всеобщих выборах для 3,4 млн граждан Турции, проживающих за рубежом, начался в четверг. Зафиксировать свой выбор они смогут до 9 мая.

У Турции самая большая диаспора в Германии, где могут голосовать 1,5 млн турецких граждан. Во Франции 400 тыс. турецких избирателей.

Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" – является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Если в первом туре президентских выборов ни один из кандидатов не сможет набрать абсолютного большинства голосов, то второй тур выборов состоится 20-24 мая.

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Версия на английском языке Voting date for Turkish citizens living in Georgia revealed

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