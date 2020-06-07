​Назван уровень смертности от коронавируса в Москве

Еще 55 пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших в результате заражения этим вирусом достигло 2 919.

Как передает Report со ссылкой на российскую прессу, об этом 7 июня сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.