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Назван срок ввода АЭС "Аккую" в Турции

Назван срок ввода АЭС "Аккую" в Турции АЭС "Аккую" планируют ввести в эксплуатацию в намеченные сроки.
В регионе
26 марта 2022 г. 22:28
Назван срок ввода АЭС Аккую в Турции

АЭС "Аккую" планируют ввести в эксплуатацию в намеченные сроки.

Как передает Report со ссылкой на газету Dünya, об этом заявил первый заместитель генерального директора, директор по строительству компании АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.

"Площадку АЭС "Аккую" на данный момент можно назвать крупнейшей площадкой строительства атомной электростанции в мире. На станции работает около 20 тысяч рабочих и специалистов", - приводит слова Буцких газета.

Отметив, что начаты очень важные монтажные работы на первом энергоблоке электростанции, Буцких подчеркнул, что эта операция - сварка главного циркуляционного трубопровода.

"Этот трубопровод соединит ядерный реактор к другому важному оборудованию. Этот процесс сборки имеет важное значение. Мы обязательно выполним поставленные задачи и в намеченный срок введем электростанцию в эксплуатацию", - сказал он.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что задержек с реализаций проекта АЭС "Аккую" нет, ожидается, что первый блок будет сдан в эксплуатацию в 2023 году. АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

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