Назван объем ожидаемого товарооборота Турции и России по итогам 2023 года

Товарооборот между Россией и Турцией по итогам 2023 года может составить около $56 млрд.

Товарооборот между Россией и Турцией по итогам 2023 года может составить около $56 млрд.

Как передает Report , об этом сообщил журналистам турецкий министр торговли, сопредседатель турецко-российской межправкомиссии Омер Болат.

"В этом году товарооборот в энергетике немного снизился, потому что цены на энергопродукты и коммодитиз (биржевой товар - ред.) снизились во всем мире. В прошлом году товарооборот между Россией и Турцией достиг рекордных $68 млрд, в этом году в денежном выражении может составить $11 млрд экспорт из Турции и $46 млрд экспорт из России, всего около $56 млрд", - сказал он.

При этом министр отметил, что "использование турецкой лиры и рубля в двусторонней торговле увеличивается".

"Турецкий экспорт в Россию в турецких лирах вырос почти на 400%, а турецкий импорт из России в лирах вырос почти на 150%, в рублях - на 260%", - уточнил Болат.