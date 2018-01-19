Назван кандидат в президенты Армении от Республиканской партии

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян объявил, что кандидатом от Республиканской партии на пост следующего президента республики станет посол в Великобритании, экс-премьер Армен Саркисян, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Встреча состоялась сегодня в резиденции президента.

А.Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Окончил факультет физики и математики Ереванского госуниверситета (ЕГУ).



А.Саркисян в 1992-1995 гг., 1998-2000 гг., и с 2013 года занимает должность посла Армении в Великобритании. Был также послом в ЕС, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане. В 1995-96 гг. возглавлял миссию Армении в ЕС.



С ноября 1996 года по февраль 1997 года был премьер-министром Армении.



А.Саркисян – владелец компании Knightsbridge Group, которая состоит более чем из 15 компаний, работающих в сфере энергетики, нефте- и газодобывающей промышленности в Европе, России, Китае, Монголии, Индии и Казахстане.



Полномочия действующего президента Армении завершатся 9 апреля. Нового президента Армении сроком на семь лет выберет парламент.



По предварительным данным, выборы президента могут состояться 2 марта.