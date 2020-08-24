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Назван гонорар киллера за убийство Лоту Гули

Назван гонорар киллера за убийство Лоту Гули За убийство главного азербайджанского вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули) заказчики обещали несколько миллионов долларов
В регионе
24 августа 2020 г. 22:00
Назван гонорар киллера за убийство Лоту Гули
Лоту Гули

За убийство главного азербайджанского вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули) заказчики обещали несколько миллионов долларов.

Как передает Report, гонорар киллера назвал информированный источник издания Daily Storm.

По его словам, такую сумму обещали выплатить охраннику авторитета — 25-летнему Хагану Зейналову (Хан Ахмедлинский). Он также уточнил, что символично и количество пуль, выпущенных в Гули, — четыре пули означали четыре года со дня смерти Ровшана Джаниева (Ленкоранский), в заказе которого многие подозревали главного вора Азербайджана.

18 августа 2016 года Ленкоранского расстреляли в Стамбуле.

19 августа 2020 года расстреляли самого Гули. Сообщалось, что в момент убийства Гули сидел в номере спиной к двери и играл в карты. В комнате, помимо авторитета, были еще двое человек, в том числе его охранник. На вошедшего убийцу — Зейналова, никто не обратил внимания, так как тот давно внедрился в окружение Гули и завоевал доверие авторитета. Вора в законе убили выстрелами в затылок и спину.
 

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