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    Назван главный кандидат на пост главы Дагестана

    Курбанов: Первого заместителя директора Росгвардии Сергея Меликова готовили на этот пост несколько лет© Sputnik / Саид Царнаев

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов может стать главным кандидатом на пост главы Дагестана. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов.

    По его словам, Меликова готовили на этот пост несколько лет – в частности, для этого его назначали полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. При этом Меликов несколько раз отказывался от должности главы Дагестана, добавил Курбанов.

    Напомним, накануне глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил о намерении уйти в отставку. Причиной он назвал свой возраст – 71 год. 

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