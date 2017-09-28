Назван главный кандидат на пост главы Дагестана

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов может стать главным кандидатом на пост главы Дагестана. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов.

По его словам, Меликова готовили на этот пост несколько лет – в частности, для этого его назначали полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. При этом Меликов несколько раз отказывался от должности главы Дагестана, добавил Курбанов.

Напомним, накануне глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил о намерении уйти в отставку. Причиной он назвал свой возраст – 71 год.