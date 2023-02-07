Назначены новые главы МВД и Службы безопасности Украины

На заседании Верховной Рады Игорь Клименко был назначен новым министром внутренних дел, а Службу безопасности Украины возглавил Василий Малюк.

На заседании Верховной Рады Игорь Клименко назначен новым министром внутренних дел Украины, а Службу безопасности этой страны возглавил Василий Малюк.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Рада назначила Клименко И.В. на должность министра внутренних дел Украины", - написал народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, представлял новоназначенного главу МВД премьер-министр Денис Шмыгаль.

Службу безопасности Украины возглавил Василий Малюк, который исполнял обязанности руководителя ведомства после увольнения Ивана Баканова, а ранее был его первым замом.