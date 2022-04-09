Назначены два советника президента Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил советников президента по сельскому хозяйству и по нефтегазовой сфере.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил советников президента по сельскому хозяйству и по нефтегазовой сфере.

Как передает Report, об этом было объявлено на заседании Кабинета Министров по итогам за первый квартал.

Советником президента Туркменистана по сельскому хозяйству глава государства решил назначить Аннагельды Язмурадова, имеющего большой опыт в данной отрасли и занимавшего в 2008-2019 годах руководящие должности, в том числе должность вице-премьера, министра сельского и водного хозяйства, губернатора Ахалской области. Также он был кандидатом в президенты Туркменистана на выборах 2012 года.

Советником по нефтегазовым вопросам назначен Аширгулы Беглиев, возглавлявший в 2015-2016 годах Госконцерн «Туркменгаз».