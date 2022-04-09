О нас
Аудио новости

Назначены два советника президента Туркменистана

Назначены два советника президента Туркменистана Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил советников президента по сельскому хозяйству и по нефтегазовой сфере.
В регионе
9 апреля 2022 г. 14:59
Назначены два советника президента Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил советников президента по сельскому хозяйству и по нефтегазовой сфере.

Как передает Report, об этом было объявлено на заседании Кабинета Министров по итогам за первый квартал.

Советником президента Туркменистана по сельскому хозяйству глава государства решил назначить Аннагельды Язмурадова, имеющего большой опыт в данной отрасли и занимавшего в 2008-2019 годах руководящие должности, в том числе должность вице-премьера, министра сельского и водного хозяйства, губернатора Ахалской области. Также он был кандидатом в президенты Туркменистана на выборах 2012 года.

Советником по нефтегазовым вопросам назначен Аширгулы Беглиев, возглавлявший в 2015-2016 годах Госконцерн «Туркменгаз».

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Запад или Россия? Армения на распутье!
Запад или Россия? Армения на распутье!
9 апреля 2022 г. 13:02
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
9 апреля 2022 г. 11:27
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
9 апреля 2022 г. 11:22
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
9 апреля 2022 г. 10:42
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
9 апреля 2022 г. 10:28
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
9 апреля 2022 г. 01:02
Cкончался академик Теймур Буньятов
Cкончался академик Теймур Буньятов
8 апреля 2022 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял участвовавшую в чемпионате Европы сборную Азербайджана по борьбе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участвовавшую в чемпионате Европы сборную Азербайджана по борьбе
8 апреля 2022 г. 19:30
Обмеление Каспия - страшная и большая проблема
Обмеление Каспия - "страшная и большая проблема"
8 апреля 2022 г. 17:12
Президенты Азербайджана и Израиля обменялись поздравительными посланиями
Президенты Азербайджана и Израиля обменялись поздравительными посланиями
8 апреля 2022 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi