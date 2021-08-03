Назначены 6 министров и вице-премьер - президент Армении подписал указы

Президент Армении подписал указы о назначении шести министров и вице-премьера. Пост вице-премьера сохранил Мгер Григорян.

Президент Армении подписал указы о назначении шести министров и вице-премьера. Пост вице-премьера сохранил Мгер Григорян.

Как передает Report об этом сообщают армянские СМИ.

Министром экономики остался Ваан Керобян. Свои посты сохранили также глава министерства образования, культуры, науки и спорта Ваграм Думанян, министр чрезвычайных ситуаций Андраник Пилоян и глава Минздрава Анаит Аванесян.

На должность главы Минюста назначен бывший омбудсмен Карен Андреасян (2011-2016 гг).

Экс-министр экономики Тигран Хачатрян назначен министром финансов. В ноябре 2020 года он покинул пост министра экономики.

2 августа президент Армении подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны. Кандидатура Пашиняна была выдвинута правящей фракцией "Гражданский договор" на первой сессии парламента Армении 8-го созыва. Ранее вице-премьером был назначен Сурен Папикян, занимавший с 2018 года должность министра территориального управления и инфраструктур.