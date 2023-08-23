Назначен временно исполняющий обязанности главкома ВКС России

Начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов назначен временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил России.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
"Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов", - заявил источник.
Причины освобождения Суровикина от должности не уточняются.
Афзалов уже занимал должность врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в Украине.