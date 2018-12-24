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    Назначен советник президента Грузии по национальным меньшинствам

    Тбилиси. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила своих советников и некоторых членов команды. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, руководителем Администрации президента назначен Лаша Жвания. 

    Заместителем руководителя администрации будет Кетеван Махарашвили. Он также будет координировать деятельность президента Грузии, связанную с национальными меньшинствами и гендерным равенством. 

    К.Махарашвили также будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря. 

    Секретарем президента по парламенту назначен Дмитрий Габуниа, советником по делам лиц с ограниченными возможностями - Симон Петридис, советником по диаспоре и гражданству - Натиа Сулава.  

    Глава государства также представила советников по военным вопросам, общественным связям, сферам культуры, образования и науки. 

    Отметим, что до этого К.Махарашвили был директором Школы госуправления имени Зураба Жвания. 

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