Назначен советник президента Грузии по национальным меньшинствам

Тбилиси. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила своих советников и некоторых членов команды.

Как сообщает грузинское бюро Report, руководителем Администрации президента назначен Лаша Жвания.

Заместителем руководителя администрации будет Кетеван Махарашвили. Он также будет координировать деятельность президента Грузии, связанную с национальными меньшинствами и гендерным равенством.

К.Махарашвили также будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря.

Секретарем президента по парламенту назначен Дмитрий Габуниа, советником по делам лиц с ограниченными возможностями - Симон Петридис, советником по диаспоре и гражданству - Натиа Сулава.

Глава государства также представила советников по военным вопросам, общественным связям, сферам культуры, образования и науки.

Отметим, что до этого К.Махарашвили был директором Школы госуправления имени Зураба Жвания.