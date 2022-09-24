О нас

Назначен новый замминистра обороны России

Назначен новый замминистра обороны России Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен новым заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению ВС РФ.
В регионе
24 сентября 2022 г. 14:15
Назначен новый замминистра обороны России

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен новым заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению ВС РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в Минобороны России.

"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее генерал-полковник М. Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что занимавший ранее эту должность генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deputy Minister of Defense of Russia relieved of his position
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın müdafiə nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilib

Самое читаемое

Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23
При крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
ФотоПри крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
21 сентября 2022 г. 19:48
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
22 сентября 2022 г. 00:48
В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
ФотоВ Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
23 сентября 2022 г. 10:29
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi