Назначен новый замглавы Центробанка Армении

Армен Нурбекян избран заместителем председателя Центробанка Армении. Его кандидатуру предложила правящая фракция "Гражданский договор".
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, в голосовании участвовали 76 депутатов. "За" проголосовали 70 депутатов, 6 - "против".
Нурбекян заменит Нерсеса Ерицяна, который занимает пост зампреда ЦБ 12 лет (максимально возможный срок по действующему законодательству).
Отметим, что Нурбекян несколько лет руководит макроэкономическим департаментом Центробанка и учебно-исследовательским центром ЦБ в Дилижане.