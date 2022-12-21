Назначен новый замглавы Центробанка Армении

Армен Нурбекян избран заместителем председателя Центробанка Армении. Его кандидатуру предложила правящая фракция "Гражданский договор".

Армен Нурбекян избран заместителем председателя Центробанка Армении. Его кандидатуру предложила правящая фракция "Гражданский договор".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, в голосовании участвовали 76 депутатов. "За" проголосовали 70 депутатов, 6 - "против".

Нурбекян заменит Нерсеса Ерицяна, который занимает пост зампреда ЦБ 12 лет (максимально возможный срок по действующему законодательству).

Отметим, что Нурбекян несколько лет руководит макроэкономическим департаментом Центробанка и учебно-исследовательским центром ЦБ в Дилижане.