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Назначен новый замглавы Центробанка Армении

Назначен новый замглавы Центробанка Армении Армен Нурбекян избран заместителем председателя Центробанка Армении. Его кандидатуру предложила правящая фракция "Гражданский договор".
В регионе
21 декабря 2022 г. 14:03
Назначен новый замглавы Центробанка Армении

Армен Нурбекян избран заместителем председателя Центробанка Армении. Его кандидатуру предложила правящая фракция "Гражданский договор".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, в голосовании участвовали 76 депутатов. "За" проголосовали 70 депутатов, 6 - "против".

Нурбекян заменит Нерсеса Ерицяна, который занимает пост зампреда ЦБ 12 лет (максимально возможный срок по действующему законодательству).

Отметим, что Нурбекян несколько лет руководит макроэкономическим департаментом Центробанка и учебно-исследовательским центром ЦБ в Дилижане.

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