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Назначен новый президент "Лукойла"

Назначен новый президент "Лукойла" Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании в понедельник решили досрочно прекратить полномочия президента компании Вагита Алекперова и назначить на эту должность Вадима Воробьева.
В регионе
31 мая 2022 г. 18:56
Назначен новый президент Лукойла

Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании в понедельник решили досрочно прекратить полномочия президента компании Вагита Алекперова и назначить на эту должность Вадима Воробьева.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из материалов компании.

"Принято решение досрочно прекратить полномочия президента ПАО "Лукойл" Вагита Юсуфовича Алекперова и назначить президентом ПАО "Лукойл" Вадима Николаевича Воробьева", - говорится в сообщении компании.

Вагит Алекперов, возглавлявший компанию с момента основания в 1993 году, 21 апреля досрочно сложил полномочия президента и отказался от полномочий члена совета директоров. Он объяснил это решение желанием дистанцироваться от "Лукойла", чтобы компанию не затрагивали санкции Великобритании и Австралии.

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Версия на азербайджанском языке “Lukoyl”a yeni prezident təyin edilib

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