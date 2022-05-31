Назначен новый президент "Лукойла"

Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании в понедельник решили досрочно прекратить полномочия президента компании Вагита Алекперова и назначить на эту должность Вадима Воробьева.

Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании в понедельник решили досрочно прекратить полномочия президента компании Вагита Алекперова и назначить на эту должность Вадима Воробьева.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из материалов компании.

"Принято решение досрочно прекратить полномочия президента ПАО "Лукойл" Вагита Юсуфовича Алекперова и назначить президентом ПАО "Лукойл" Вадима Николаевича Воробьева", - говорится в сообщении компании.

Вагит Алекперов, возглавлявший компанию с момента основания в 1993 году, 21 апреля досрочно сложил полномочия президента и отказался от полномочий члена совета директоров. Он объяснил это решение желанием дистанцироваться от "Лукойла", чтобы компанию не затрагивали санкции Великобритании и Австралии.