Назначен новый пресс-секретарь МИД Турции

В Министерстве иностранных дел Турции произведено новое кадровое назначение.

В Министерстве иностранных дел Турции произведено новое кадровое назначение.

Как передает Report, дипломат Танжу Билгич назначен заведующим управлением информации – пресс-секретарем МИД братской страны.

Он приступил к работе с сегодняшнего дня.

До Т.Билгича позицию пресс-секретаря МИД занимал Хами Аксой.

Т.Билгич окончил факультет политических наук Анкаринского университета. С 1995 года начал работать в МИД Турции.

В 2014-2016 годах был заместителем главы управления информации – спикером МИД.

В 2016-2021 годы был послом Турции в Сербии. Кроме того, он занимал различные должности в диппредставительствах Турции, в Боснии и Герцеговине, Дании, Франции и России.