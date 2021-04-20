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Назначен новый пресс-секретарь МИД Турции

Назначен новый пресс-секретарь МИД Турции В Министерстве иностранных дел Турции произведено новое кадровое назначение.
В регионе
20 апреля 2021 г. 16:08
Назначен новый пресс-секретарь МИД Турции
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В Министерстве иностранных дел Турции произведено новое кадровое назначение.

Как передает Report, дипломат Танжу Билгич назначен заведующим управлением информации – пресс-секретарем МИД братской страны.

Он приступил к работе с сегодняшнего дня.

До Т.Билгича позицию пресс-секретаря МИД занимал Хами Аксой.

Т.Билгич окончил факультет политических наук Анкаринского университета. С 1995 года начал работать в МИД Турции.

В 2014-2016 годах был заместителем главы управления информации – спикером МИД.

В 2016-2021 годы был послом Турции в Сербии. Кроме того, он занимал различные должности в диппредставительствах Турции, в Боснии и Герцеговине, Дании, Франции и России.

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