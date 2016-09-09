Назначен новый премьер-министр Казахстана

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Бакытжана Сагинтаева новым премьер-министром страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

8 сентября Назарбаев произвел перестановки в правительстве республики. Глава Кабинета министров Карим Масимов был отправлен в отставку и занял должность председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.