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    Назначен новый премьер-министр Казахстана

    На официальном сайте президента Казахстана опубликован соответствующий указ

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Бакытжана Сагинтаева новым премьер-министром страны. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

    8 сентября Назарбаев произвел перестановки в правительстве республики. Глава Кабинета министров Карим Масимов был отправлен в отставку и занял должность председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. 

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