Назначен новый председатель Управления оборонной промышленности Турции

Председатель правления ASELSAN Халук Гёргюн назначен председателем Управления оборонной промышленности Турции.

Председатель правления ASELSAN Халук Гёргюн назначен председателем Управления оборонной промышленности Турции.

Как передает Report , соответствующий документ подписал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Aselsan A.Ş. — турецкая оборонная корпорация со штаб-квартирой в Анкаре. Её основная сфера деятельности — исследования, разработка и производство передовой военной продукции для воздушных, сухопутных и морских сил. Компания является одним из основных подрядчиков ВС Турции.

По данным влиятельных аналитических центров, компания Aselsan входит в число первых 50 крупнейших оборонных компаний мира.