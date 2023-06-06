Назначен новый председатель Управления оборонной промышленности Турции

Председатель правления ASELSAN Халук Гёргюн назначен председателем Управления оборонной промышленности Турции.
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Aselsan A.Ş. — турецкая оборонная корпорация со штаб-квартирой в Анкаре. Её основная сфера деятельности — исследования, разработка и производство передовой военной продукции для воздушных, сухопутных и морских сил. Компания является одним из основных подрядчиков ВС Турции.
По данным влиятельных аналитических центров, компания Aselsan входит в число первых 50 крупнейших оборонных компаний мира.