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    Назначен новый официальный представитель МИД России

    Им впервые стала женщина

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Мария Захарова назначена официальным представителем МИД России. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в российском дипведомстве.

    "10 августа 2015 года в министерстве иностранных дел России назначен новый директор департамента информации и печати, - отметили в МИД. - Впервые официальным представителем отечественного внешнеполитического ведомства стала женщина - Мария Захарова, ранее являвшаяся заместителем руководителя пресс-службы МИД".

    Официальный представитель МИД России Александр Лукашевич назначен постпредом России при ОБСЕ.

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