Назначен новый официальный представитель МИД России

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Мария Захарова назначена официальным представителем МИД России.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в российском дипведомстве.

"10 августа 2015 года в министерстве иностранных дел России назначен новый директор департамента информации и печати, - отметили в МИД. - Впервые официальным представителем отечественного внешнеполитического ведомства стала женщина - Мария Захарова, ранее являвшаяся заместителем руководителя пресс-службы МИД".

Официальный представитель МИД России Александр Лукашевич назначен постпредом России при ОБСЕ.