Назначен новый начальник Генштаба ВС Грузии

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили освободил генерал-майора Вахтанга Капанадзе от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Грузии и назначил на эту должность бригадного генерала Владимира Чачибая, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

По информации администрации президента, оба распоряжения Георгий Маргвелашвили издал сегодня. В них отмечается, что президент Грузии принял решения в соответствии с 3-м пунктом статьи 73 Конституции Грузии.

Причиной освобождения от должности Вахтанга Капанадзе называется истечение срока полномочий.