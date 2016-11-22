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    Назначен новый начальник Генштаба ВС Грузии

    Генерал-майора Вахтанг Капанадзе освобожден от этой должности

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили освободил генерал-майора Вахтанга Капанадзе от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Грузии и назначил на эту должность бригадного генерала Владимира Чачибая, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    По информации администрации президента, оба распоряжения Георгий Маргвелашвили издал сегодня. В них отмечается, что президент Грузии принял решения в соответствии с 3-м пунктом статьи 73 Конституции Грузии.

    Причиной освобождения от должности Вахтанга Капанадзе называется истечение срока полномочий.

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