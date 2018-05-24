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    Назначен новый начальник Генштаба Армении

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Новым начальником Генштаба Армении стал генерал-майор Артак Давтян. 

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей страничке в Facebook.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об освобождении с должности начальника Генштаба Мовсеса Акопяна.

    Генерал-майор Артак Давтян 28 сентября прошлого года был назначен командующим 5-ым армейским корпусом Министерства обороны Армении (всего в ВС Армении 5 корпусов).

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