Назначен новый начальник Генштаба Армении

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Новым начальником Генштаба Армении стал генерал-майор Артак Давтян.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей страничке в Facebook.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об освобождении с должности начальника Генштаба Мовсеса Акопяна.

Генерал-майор Артак Давтян 28 сентября прошлого года был назначен командующим 5-ым армейским корпусом Министерства обороны Армении (всего в ВС Армении 5 корпусов).