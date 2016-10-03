Назначен новый министр обороны Армении

Баку. 3 октября.REPORT.AZ/ Указом президента Армении Сержа Саргсяна Виген Саркисян освобожден от должности руководителя аппарата президента страны. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе главы армянского государства.

Другим указом Виген Саркисян назначен министром обороны Армении. Этот пост ранее занимал Сейран Оганян.

Наряду с этим, указом президента Армении Армен Геворкян освобожден от должности секретаря Совета национальной безопасности и назначен руководителем аппарата президента Армении.

Юрий Хачатуров освобожден от должности начальника Главного штаба ВС Армении и назначен секретарем Совета национальной безопасности Армении. На место главы Генштаба ВС Армении назначен Мовсес Акопян, ранее занимавший должность заместителя начальника Генштаба.