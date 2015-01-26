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    ​Назначен новый глава МВД Грузии

    Ранее он являлся главой службы охраны миллиардера Бидзины Иванишвили

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил Вахтанга Гомелаури новым главой МВД Грузии.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, новый министр сегодня был представлен правительству.

    Отметим, что В.Гомелаури родился в 1975 году. В 2001 году окончил Академию физического воспитания и спорта. До 2013 года Гомелаури являлся главой службы охраны миллиардера Бидзины Иванишвили. С 23 января после отставки министра внутренних дел Александра Чикаидзе стал исполняющим обязанности министра.

    Владеет грузинским, английским и русским языками. Женат, имеет двоих детей.

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