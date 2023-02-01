Назначен новый глава миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии

Новым главой миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии назначен греческий дипломат, экс-посол в стране Димитриос Карабалис. Его мандат определен до 14 декабря 2023 года.

Новым главой миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии назначен греческий дипломат, экс-посол в стране Димитриос Карабалис. Его мандат определен до 14 декабря 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил Совет ЕС.

Он сменил на этом посту Марека Щигеля из Польши, который был главой миссии с марта 2020 года.

МНЕС является невооруженной гражданской миссией наблюдателей Евросоюза. Миссия была развернута в сентябре 2008 года, после того как при посредничестве ЕС между Россией и Грузией было подписано шестипунктное соглашение о прекращении огня.