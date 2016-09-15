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    Избран новый генпрокурор Армении

    38-летний Артур Давтян был единственным кандидатом на этот пост

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Генеральным прокурором Армении избран Артур Давтян. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, по словам главы счетной комиссии парламента Армении Сукиаса Аветисяна, в выборах генпрокурора приняли участие 103 депутата.

    "97 депутатов проголосовали за, против – три, три бюллетеня признаны недействительными", - сказал он.

    38-летний А.Давтян был единственным кандидатом на этот пост. 

    Генпрокурор Армении Геворк Костанян подал в отставку 4 августа из-за проблем со здоровьем.

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