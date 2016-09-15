Избран новый генпрокурор Армении

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Генеральным прокурором Армении избран Артур Давтян.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, по словам главы счетной комиссии парламента Армении Сукиаса Аветисяна, в выборах генпрокурора приняли участие 103 депутата.
"97 депутатов проголосовали за, против – три, три бюллетеня признаны недействительными", - сказал он.
38-летний А.Давтян был единственным кандидатом на этот пост.
Генпрокурор Армении Геворк Костанян подал в отставку 4 августа из-за проблем со здоровьем.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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