Назначен новый спикер парламента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Маулена Ашимбаева новым депутатом Сената парламента Казахстана.

Как сообщает Report, об этом передает Аккорда.

Маулен Ашимбаев занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана.

Напомним, 2 мая Токаев подписал указ о прекращении полномочий Д. Назарбаевой.

Дарига Назарбаева - старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте 2019 года. Является депутатом сената парламента с сентября 2016 года, спикером палаты она была избрана в марте 2019 года. В августе 2019 года Токаев переназначил Назарбаеву депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.