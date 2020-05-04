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Назначен новый спикер парламента Казахстана

Назначен новый спикер парламента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Маулена Ашимбаева новым депутатом Сената парламента Казахстана. 

Как сообщает Report, об этом передает Аккорда. 

Маулен Ашимбаев занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана. 

Напомним, 2 мая Токаев подписал указ о прекращении полномочий Д. Назарбаевой.

Дарига Назарбаева - старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте 2019 года. Является депутатом сената парламента с сентября 2016 года, спикером палаты она была избрана в марте 2019 года. В августе 2019 года Токаев переназначил Назарбаеву депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.

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