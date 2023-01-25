Назначен глава разведывательного управления Генштаба ВС Армении

Замначальника главного разведывательного управления Генштаба ВС Армении полковник Самвел Мовсисян назначен начальником того же управления, а также заместителем начальника Генштаба ВС Армении.

Замначальника главного разведывательного управления Генштаба ВС Армении полковник Самвел Мовсисян назначен начальником того же управления, а также заместителем начальника Генштаба ВС Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, соответствующие указы президент Армении Ваагн Хачатурян подписал в среду.

Другим решением заместитель начальника Генштаба Аракел Мартикян освобожден от должности замглавы Генштаба.

Напомним, в Армении почти год не было главы разведслужбы. До этого начальником разведывательного управления ГШ ВС был генерал-майор Араик Арутюнян, который был назначен на должность с августа 2021 года по февраль 2022 года.