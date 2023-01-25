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Назначен глава разведывательного управления Генштаба ВС Армении

Назначен глава разведывательного управления Генштаба ВС Армении Замначальника главного разведывательного управления Генштаба ВС Армении полковник Самвел Мовсисян назначен начальником того же управления, а также заместителем начальника Генштаба ВС Армении.
В регионе
25 января 2023 г. 13:40
Назначен глава разведывательного управления Генштаба ВС Армении

Замначальника главного разведывательного управления Генштаба ВС Армении полковник Самвел Мовсисян назначен начальником того же управления, а также заместителем начальника Генштаба ВС Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, соответствующие указы президент Армении Ваагн Хачатурян подписал в среду.

Другим решением заместитель начальника Генштаба Аракел Мартикян освобожден от должности замглавы Генштаба.

Напомним, в Армении почти год не было главы разведслужбы. До этого начальником разведывательного управления ГШ ВС был генерал-майор Араик Арутюнян, который был назначен на должность с августа 2021 года по февраль 2022 года.

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