Названа дата возобновления чартерных рейсов из России в Турцию

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Чартерные авиарейсы из России в Турцию возобновятся 7 июля.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Генеральном управлении гражданской авиации.
По данным ведомства, в общей сложности будут осуществляться 17 рейсов.
Распоряжение на снятие ограничений на чартерные перевозки между двумя странами должно отдать Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Российские компании не стали дожидаться разрешения ведомства и уже включили Турцию в перечень продаваемых направлений, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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