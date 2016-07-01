Названа дата возобновления чартерных рейсов из России в Турцию

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Чартерные авиарейсы из России в Турцию возобновятся 7 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Генеральном управлении гражданской авиации.

По данным ведомства, в общей сложности будут осуществляться 17 рейсов.

Распоряжение на снятие ограничений на чартерные перевозки между двумя странами должно отдать Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Российские компании не стали дожидаться разрешения ведомства и уже включили Турцию в перечень продаваемых направлений, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).