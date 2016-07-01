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    Названа дата возобновления чартерных рейсов из России в Турцию

    В общей сложности будут осуществляться 17 рейсов

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Чартерные авиарейсы из России в Турцию возобновятся 7 июля.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Генеральном управлении гражданской авиации.

    По данным ведомства, в общей сложности будут осуществляться 17 рейсов.

    Распоряжение на снятие ограничений на чартерные перевозки между двумя странами должно отдать Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Российские компании не стали дожидаться разрешения ведомства и уже включили Турцию в перечень продаваемых направлений, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

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