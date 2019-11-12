Назарбаев: Зеленский согласился на встречу с Путиным в Казахстане

Первый и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".
Он отметил, что Зеленский дал согласие на тет-а-тет встречу с Путиным.
"Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим", — сказал Назарбаев.
При этом в качестве места для встречи бывший президент республики предложил Казахстан.
Tural AsadiАвтор новости