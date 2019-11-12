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Назарбаев: Зеленский согласился на встречу с Путиным в Казахстане

Назарбаев: Зеленский согласился на встречу с Путиным в Казахстане
© kazembassy.lt

Первый и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

Он отметил, что Зеленский дал согласие на тет-а-тет встречу с Путиным.

"Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим", — сказал Назарбаев.

При этом в качестве места для встречи бывший президент республики предложил Казахстан.

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