Назарбаев: Все вопросы по Каспию согласованы

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ "Все вопросы, касающиеся взаимодействия государств на Каспии, согласованы, завтра будет принято историческое решение".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе торжественного мероприятия по случаю презентации мультимодального транспортного хаба — паромного комплекса порта Курык.

"В течение последних 20 лет мы вели переговоры, очень непростые, согласовывая наши позиции, чтобы решить все вопросы, касающиеся нашей общей работы на Каспийском море. Это судоходство, это ресурсы на Каспийском море, сохранение биологических ресурсов моря, торговля и сотрудничество наших государств. Полагаю, все вопросы согласованы, мы ожидаем принятия завтра исторического решения. Это очень важный момент для всех нас", - заявил Н.Назарбаев.

Отметим, что президенты пяти прибрежных государств (России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана) встретятся в Актау 12 августа, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспия, саммиту будет предшествовать совещание министров иностранных дел прикаспийских государств, запланированное на 11 августа.