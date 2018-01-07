Назарбаев: В будущем в Алма-Ате и Астане будут ездить только на электромобилях

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в будущем в крупнейших городах страны Алма-Ате и Астане будут ездить только на электромобилях.

Как передает Report, об этом он заявил на встрече с главой Алма-Аты Бауыржаном Байбеком.

«Нам необходимо дальше работать в направлении газификации электростанций, частного жилья, перевода общественного и частного автотранспорта на газ. В будущем мы должны прийти к тому, что в Алма-Аты и в Астане ездить будут только на электромобилях», — приводит ТАСС слова Назарбаева.