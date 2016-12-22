Назарбаев утвердил ужесточение антитеррористического закона

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму", передает Report со ссылкой на "Интефакс".

Поправки направлены на усиление мер по противодействию экстремизму и терроризму, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Целью документа является совершенствование действующего законодательства в сферах противодействия терроризму и экстремизму, оборота оружия и регулирования миграции, указывалось ранее в заключении мажилиса (парламента).

Поправками в законодательство усиливается контроль за оборотом оружия, порядком его хранения, в том числе осуществление особого порядка государственного контроля за субъектами предпринимательства, занятыми в сфере оборота гражданского, служебного оружия и боеприпасов, а также осуществления охранной деятельности.

Предусмотрены также меры усиления наказания за экстремизм и терроризм, в том числе за участие в международных террористических организациях и вооруженных конфликтах за рубежом, а также устанавливается запрет на деятельность религиозных групп и объединений, способствующих экстремизму и терроризму.