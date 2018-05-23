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    Назарбаев: Сегодняшнее положение в мире заставляет всех укреплять обороноспособность страны

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    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Сегодняшнее положение в мире заставляет всех укреплять обороноспособность страны

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил президент республики Нурсултан Назарбаев на открытии V международной выставки вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018.

    "Сегодняшнее положение в мире заставляет всех укреплять обороноспособность страны. И мы в рамках ОДКБ то же самое стараемся делать. В тоже же время развитие оборонной сферы вооруженных сил является одним из приоритетов государства", - сказал Назарбаев.

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