Назарбаев: резолюции СБ ООН по борьбе с терроризмом должны стать обязательными

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ резидент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает необходимым перейти от рекомендательного к обязательному характеру резолюций СБ ООН, связанных с борьбой с экстремизмом. Такое мнение глава Казахстана высказал во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на совещании по вопросам борьбы с экстремизмом и терроризмом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо перейти от рекомендательного характера резолюций ООН по борьбе с экстремизмом к обязательному. Они должны разрабатываться и утверждаться только на уровне Совета Безопасности", - подчеркнул Назарбаев. По его мнению, мировому сообществу "нужны универсальные и обязательные для применения всеми государствами нормы борьбы с экстремизмом и терроризмом".

"В рамках ООН надо унифицировать понятия экстремистских, террористических структур и дать только Совету Безопасности право объявлять конкретные структуры вне закона", - считает глава Казахстана.

Он призвал создать "единый механизм преследования и экстрадиции людей, причастных к международному терроризму и экстремизму".