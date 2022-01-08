Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Назарбаева.

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", - отметил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

По его словам, Назарбаев находится в Нур-Султане, проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.