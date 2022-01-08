О нас
Report Georgia
Аудио новости

Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг президента Казахстана

Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг президента Казахстана Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.
В регионе
8 января 2022 г. 11:19
Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Назарбаева.

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", - отметил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

По его словам, Назарбаев находится в Нур-Султане, проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Nazarbayev calls on everyone to rally around Kazakh President Tokayev
Версия на азербайджанском языке Nazarbayev xalqı Tokayevin ətrafında sıx birləşməyə çağırıb

Самое важное

Генпрокуратура: Расследуется факт вырубки деревьев в Баку экс-депутатом
Генпрокуратура: Расследуется факт вырубки деревьев в Баку экс-депутатом
7 января 2022 г. 13:15
Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
6 января 2022 г. 19:57
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
6 января 2022 г. 12:35
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
Военный автомобиль ВС Азербайджана попал в ДТП, два человека получили ранения
Военный автомобиль ВС Азербайджана попал в ДТП, два человека получили ранения
5 января 2022 г. 20:24
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
5 января 2022 г. 14:19
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
4 января 2022 г. 19:10
МВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
ФотоМВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
3 января 2022 г. 13:22
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
3 января 2022 г. 10:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi