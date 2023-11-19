Назарбаев призвал поддерживать Токаева ради благополучия Казахстана

Ради благополучия в стране казахстанцы должны поддерживать действующего президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Ради благополучия в стране казахстанцы должны поддерживать действующего президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Как передает Report со ссылкой на "Хабар 24", об этом заявил бывший президент республики Нурсултан Назарбаев.

"Сейчас в это непростое время я благодарен Богу, что в нашей стране мир. Чтобы благополучие продолжалось, нужно поддерживать действующего главу государства. Когда мы сплочены, мы сильны", - приводит телеканал слова Назарбаева, произнесенные на поминальном обеде в главной мечети Астаны по случаю смерти его брата Болата Назарбаева.