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Назарбаев призвал поддерживать Токаева ради благополучия Казахстана

Назарбаев призвал поддерживать Токаева ради благополучия Казахстана Ради благополучия в стране казахстанцы должны поддерживать действующего президента республики Касым-Жомарта Токаева.
В регионе
19 ноября 2023 г. 00:53
Назарбаев призвал поддерживать Токаева ради благополучия Казахстана

Ради благополучия в стране казахстанцы должны поддерживать действующего президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Как передает Report со ссылкой на "Хабар 24", об этом заявил бывший президент республики Нурсултан Назарбаев.

"Сейчас в это непростое время я благодарен Богу, что в нашей стране мир. Чтобы благополучие продолжалось, нужно поддерживать действующего главу государства. Когда мы сплочены, мы сильны", - приводит телеканал слова Назарбаева, произнесенные на поминальном обеде в главной мечети Астаны по случаю смерти его брата Болата Назарбаева.

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Версия на азербайджанском языке Nazarbayev Qazaxıstanın rifahı üçün Tokayevi dəstəkləməyə çağırıb

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